RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Дроны атаковали ТЭС в Счастье, оккупированные Донетчина и Луганщина остались без света

02:54 28.08.2026 Пт
2 мин
Станция обеспечивает около 80% потребностей оккупированного региона в электричестве
aimg Екатерина Коваль
Фото: На оккупированной части Донбасса произошел полный блекаут (росСМИ)

На временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей произошел полный блекаут после атаки беспилотников. Возгорелась тепловая электростанция в городе Счастье Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Что за станция пострадала

Луганская тепловая электростанция, известная также как бывшая Ворошиловградская ГРЭС, расположена в городе Счастье вблизи Луганска.

Она имеет шесть действующих и два законсервированных энергоблока, уже исчерпавших свои проектные ресурсы, и обеспечивает около 80% потребностей оккупированного региона в электроэнергии.

До полномасштабного вторжения станция входила в состав ДТЭК Востокэнерго. После оккупации региона российская администрация сообщала о "национализации" предприятия и намерении инвестировать в его реконструкцию более 2,1 млрд рублей.

Фото: пожар на Луганской ТЭС (t.me/exilenova_plus)

Однако уже в 2024 году станция перестала существовать как самостоятельный объект и перешла в собственность вновь акционерного общества.

Оккупационная администрация так и не раскрыла личности "инвесторов" и не комментировала непрозрачную схему передачи многомиллиардного актива частной компании, чьи владельцы скрыты регистратором.

Удары по объектам на оккупированных территориях Донбасса происходили и раньше. Еще в мае Воздушные силы ВСУ ракетами Storm Shadow поразили важный объект РФ в Луганской области - командный пункт и узел связи российских войск, что должно было ослабить систему управления оккупантов.

На фоне затяжной оккупации приходят в упадок и другие объекты региона - в частности, первый домашний стадион донецкого "Шахтера" фактически превратился в свалку, простояв без присмотра 12 лет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЛуганскДонецкТЭС