Дроны атаковали ТЭС в Счастье, оккупированные Донетчина и Луганщина остались без света

На временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей произошел полный блекаут после атаки беспилотников. Возгорелась тепловая электростанция в городе Счастье Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Что за станция пострадала
Луганская тепловая электростанция, известная также как бывшая Ворошиловградская ГРЭС, расположена в городе Счастье вблизи Луганска.
Она имеет шесть действующих и два законсервированных энергоблока, уже исчерпавших свои проектные ресурсы, и обеспечивает около 80% потребностей оккупированного региона в электроэнергии.
До полномасштабного вторжения станция входила в состав ДТЭК Востокэнерго. После оккупации региона российская администрация сообщала о "национализации" предприятия и намерении инвестировать в его реконструкцию более 2,1 млрд рублей.
Однако уже в 2024 году станция перестала существовать как самостоятельный объект и перешла в собственность вновь акционерного общества.
Оккупационная администрация так и не раскрыла личности "инвесторов" и не комментировала непрозрачную схему передачи многомиллиардного актива частной компании, чьи владельцы скрыты регистратором.
Удары по объектам на оккупированных территориях Донбасса происходили и раньше. Еще в мае Воздушные силы ВСУ ракетами Storm Shadow поразили важный объект РФ в Луганской области - командный пункт и узел связи российских войск, что должно было ослабить систему управления оккупантов.
На фоне затяжной оккупации приходят в упадок и другие объекты региона - в частности, первый домашний стадион донецкого "Шахтера" фактически превратился в свалку, простояв без присмотра 12 лет.