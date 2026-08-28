Дроны атаковали ТЭС в Счастье, оккупированные Донетчина и Луганщина остались без света

Что за станция пострадала

Луганская тепловая электростанция, известная также как бывшая Ворошиловградская ГРЭС, расположена в городе Счастье вблизи Луганска.

Она имеет шесть действующих и два законсервированных энергоблока, уже исчерпавших свои проектные ресурсы, и обеспечивает около 80% потребностей оккупированного региона в электроэнергии.

До полномасштабного вторжения станция входила в состав ДТЭК Востокэнерго. После оккупации региона российская администрация сообщала о "национализации" предприятия и намерении инвестировать в его реконструкцию более 2,1 млрд рублей.

Фото: пожар на Луганской ТЭС (t.me/exilenova_plus)

Однако уже в 2024 году станция перестала существовать как самостоятельный объект и перешла в собственность вновь акционерного общества.

Оккупационная администрация так и не раскрыла личности "инвесторов" и не комментировала непрозрачную схему передачи многомиллиардного актива частной компании, чьи владельцы скрыты регистратором.