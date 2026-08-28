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Дроны атаковали ТЭС в Счастье, оккупированные Донетчина и Луганщина остались без света

02:54 28.08.2026 Пт
2 мин
Станция обеспечивает около 80% потребностей оккупированного региона в электричестве
aimg Екатерина Коваль
Дроны атаковали ТЭС в Счастье, оккупированные Донетчина и Луганщина остались без света Фото: На оккупированной части Донбасса произошел полный блекаут (росСМИ)
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На временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей произошел полный блекаут после атаки беспилотников. Возгорелась тепловая электростанция в городе Счастье Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Что за станция пострадала

Луганская тепловая электростанция, известная также как бывшая Ворошиловградская ГРЭС, расположена в городе Счастье вблизи Луганска.

Она имеет шесть действующих и два законсервированных энергоблока, уже исчерпавших свои проектные ресурсы, и обеспечивает около 80% потребностей оккупированного региона в электроэнергии.

До полномасштабного вторжения станция входила в состав ДТЭК Востокэнерго. После оккупации региона российская администрация сообщала о "национализации" предприятия и намерении инвестировать в его реконструкцию более 2,1 млрд рублей.

Дроны атаковали ТЭС в Счастье, оккупированные Донетчина и Луганщина остались без светаФото: пожар на Луганской ТЭС (t.me/exilenova_plus)

Однако уже в 2024 году станция перестала существовать как самостоятельный объект и перешла в собственность вновь акционерного общества.

Оккупационная администрация так и не раскрыла личности "инвесторов" и не комментировала непрозрачную схему передачи многомиллиардного актива частной компании, чьи владельцы скрыты регистратором.

Удары по объектам на оккупированных территориях Донбасса происходили и раньше. Еще в мае Воздушные силы ВСУ ракетами Storm Shadow поразили важный объект РФ в Луганской области - командный пункт и узел связи российских войск, что должно было ослабить систему управления оккупантов.

На фоне затяжной оккупации приходят в упадок и другие объекты региона - в частности, первый домашний стадион донецкого "Шахтера" фактически превратился в свалку, простояв без присмотра 12 лет.

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