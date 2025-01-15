Дрони атакували Тамбовську область РФ: горів спиртзавод

Зокрема, канал SHOT написав, що жителі Тамбова чули характерний звук у небі, який нагадував БпЛА. Опісля в передмісті було чутно кілька вибухів і нібито спрацювала ППО. Далі місцеві жителі селища Нова Ляда розповіли, що БпЛА намагалися атакувати промисловий об'єкт у їхньому населеному пункті. Вони говорили, що серйозних пошкоджень немає. Тим часом у соцмережах поширювалося відео, де видно дим. Однак було неясно, чи постраждав об'єкт.

Незабаром ASTRA написав, що дрон таки влучив у спиртзавод, після чого об'єкт злегка загорівся. Також канал уточнив, що поруч розташований військовий полігон. В уряді регіону заперечують інформацію, заявивши, що БпЛА було збито, а на землі було виявлено його уламки.

"Сьогодні ввечері в селищі Нова Ляда черговими силами ППО і засобами РЕБ було знищено безпілотний літальний апарат. У районі вулиці Ювілейної виявлено залишки БпЛА, який зачепився за гілки дерева і вибухнув", - йшлося в повідомленні.