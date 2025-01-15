Дроны атаковали Тамбовскую область РФ: горел спиртзавод

В частности, канал SHOT написал, что жители Тамбова слышали характерный звук в небе, который напоминал БпЛА. После в пригороде было слышно несколько взрывов и якобы сработала ПВО. Далее местные жители поселка Новая Ляда рассказали, что БпЛА пытались атаковать промышленный объект в их населенном пункте. Они говорили, что серьезных повреждений нет. Тем временем в соцсетях распространялось видео, где виден дым. Однако было неясно, пострадал ли объект.

Вскоре ASTRA написал, что дрон таки попал в спиртзавод, после чего объект слегка загорелся. Также канал уточнил, что рядом находится военный полигон. В правительстве региона отрицают информацию заявив, что БпЛА был сбит, а на земле были обнаружены его обломки.

"Сегодня вечером в поселке Новая Ляда дежурными силами ПВО и средствами РЭБ был уничтожен беспилотный летательный аппарат. В районе улицы Юбилейной обнаружены остатки БпЛА, который зацепился за ветви дерева и взорвался", - говорилось в сообщении.