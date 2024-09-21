Дрони атакували ще один склад боєприпасів у Тверській області РФ, - ЗМІ

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня українські дрони, керовані СБУ, ГУР та СЗГ, завдали нищівного удару по великому складу ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у населеному пункті Торопець Тверської області. На складі зберігалися ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБ та артилерійські боєприпаси.

Сьогодні вночі безпілотники атакували Тихорецький район Краснодарського краю. Місцеві жителі кажуть, що удар припав по складу з боєприпасами.

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