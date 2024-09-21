Дроны атаковали еще один склад боеприпасов в Тверской области РФ, - СМИ

Напомним, в ночь на 18 сентября украинские дроны, управляемые СБУ, ГУР и ССО, нанесли сокрушительный удар по большому складу ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в населенном пункте Торопец Тверской области. На складе хранились ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБ и артиллерийские боеприпасы.

Сегодня ночью беспилотники атаковали Тихорецкий район Краснодарского края. Местные жители говорят, что удар пришелся по складу с боеприпасами.

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