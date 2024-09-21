Безпілотники атакували склад боєприпасів у Краснодарському краї РФ, - росЗМІ

Безпілотники атакували Тихорецький район Краснодарського краю. Місцеві жителі кажуть, що удару завдано по складу з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Атаку дронів підтвердив голова регіону. За його словами, два безпілотники придушені силами ППО і РЕБ, але "через падіння уламків одного з них виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети, почалася детонація".

Також губернатор повідомив, що проводиться тимчасова евакуація мешканців селища до найближчих населених пунктів. У Тихорецьку розгорнуть пункт тимчасового розміщення.

За попередньою інформацією, постраждалих серед мешканців району немає.

Astra пише, що удару завдано по складу з боєприпасами в селищі Кам'яний Тихорецького району.