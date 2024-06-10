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Дрони атакували російські буксир та баржу в Таганрозькій затоці

Фото: Баржа та буксир атаковані дронами в Таганрозькій затоці (facebook.com.SecurSerUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Безпілотники атакували російські буксир та баржу в Таганрозької затоці. Баржа була пошкоджена, а капітан буксира вирішив повертатися до порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Baza.

За даними видання, атака на буксир "Інженер Смирнов" та баржу "Секція-179" увечері 8 червня.

Увечері капітан буксира доповів, що в результаті атаки у баржі є пошкодження вище ватерлінії, а у буксира вибиті шибки. Також двоє членів екіпажу отримали осколкові поранення.

Ходові якості буксира втрачені не були, і капітан вирішив повертатися до порту Азов у Ростовській області, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж . За даними британської розвідки, раніше встановлені конструкції були пошкоджені штормами, що знизило їхню ефективність.

Раніше повідомлялося, що бійці ГУР Міноборони знищили за допомогою морських дронів російський буксир проекту 498 "Сатурн" у Криму.

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