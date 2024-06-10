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Дроны атаковали российские буксир и баржу в Таганрогском заливе

Фото: Баржа и буксир атакованы дронами в Таганрогском заливе (facebook.com.SecurSerUkraine)
Автор: Александр Белоус

Беспилотники атаковали российские буксир и баржу в Таганрогском заливе. Баржа была повреждена, а капитан буксира принял решение возвращаться в порт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Baza.

По данным издания, атака на буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" вечером 8 июня.

Вечером капитан буксира доложил, что в результате атаки у баржи имеются повреждения выше ватерлинии, а у буксира выбиты стекла. Также двое членов экипажа получили осколочные ранения.

Ходовые качества буксира потеряны не были, и капитан принял решение возвращаться в порт Азов в Ростовской области, говорится в сообщении.

Напомним, российские войска пытаются защитить Крымский мост и стянули к нему восемь барж. По данным британской разведки, ранее установленные конструкции были повреждены штормами, что снизило их эффективность.

Ранее сообщалось, бойцы ГУР Минобороны уничтожили с помощью морских дронов российский буксир проекта 498 "Сатурн" в Крыму.

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