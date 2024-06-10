Дроны атаковали российские буксир и баржу в Таганрогском заливе

По данным издания, атака на буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" вечером 8 июня.

Вечером капитан буксира доложил, что в результате атаки у баржи имеются повреждения выше ватерлинии, а у буксира выбиты стекла. Также двое членов экипажа получили осколочные ранения.

Ходовые качества буксира потеряны не были, и капитан принял решение возвращаться в порт Азов в Ростовской области, говорится в сообщении.