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Зеленський: Україна визначила наступні відповіді на удари Росії

19:37 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський: Україна визначила наступні відповіді на удари Росії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Російські окупанти не перестають бити по українській енергетиці, логістиці, тепло- і водопостачанню, відмовившись від деескалації. Україна вже визначила наступні відповіді на ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Наші електростанції, енергомережі, теплове забезпечення, об'єкти водопостачання, цивільна логістика - все це під постійними ударами "шахедів" та ракет", - наголосив глава держави.

Президент зазначив, що країна-агресорка відмовилась від деескалаційних кроків, не змінює характеру своєї агресивної активності і розраховує на подальші удари.

"Ми визначили наступні наші відповіді", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що у відповідь на ворожі обстріли енергетичних об'єктів України триває операція проти російської нафтопереробної галузі.

"Наші далекобійні санкції, наші мідлстрайки, а також увесь тиск від партнерів проти Росії за цю війну - це те, що створює мотивацію до реальних переговорів", - заявив президент.

Глава держави зауважив, що досвід гуманітарної операції в Олешках показав, що тиша може настати, якщо є рішення російського диктатора.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії. Внаслідок удару на території підприємства спалахнула пожежа, над промисловою зоною здійнявся густий стовп диму.

Крім того, у ніч на 5 листопада Сили оборони України завдали ударів по кількох військових об'єктах російської армії, розташованих на тимчасово окупованих територіях.

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