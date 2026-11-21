Як зазначалося, спочатку в регіоні оголосили повітряну тривогу.

Згодом місцева влада заявила, що тривога була навчальною, а її причиною став нібито хибний сигнал про повітряну ціль з боку Литви.

Менш ніж за годину сирени увімкнули знову.

Місцеві жителі повідомили про вибухи біля порту та активну роботу російської протиповітряної оборони.

За попередніми даними, ціллю могла стати військово-морська інфраструктура Балтійського флоту РФ, база якого розташована у місті.

Оновлено 21:20

За даними OSINT-аналітиків, у місті активно працює російська протиповітряна оборона.

Місцеві жителі фіксують вибухи поблизу портової зони, що вже підтверджено геолокацією за координатами 54.650128° 19.905346°.

Фото: у російському місті Балтійськ Калінінградської області пролунали вибухи в районі порту (t.me/DniproOfficial)

Попередньо, ціллю удару є портова та військово-морська інфраструктура Балтійського флоту Росії.

Зазначається, що невідомі безпілотники рухалися в цьому напрямку ще зранку. Раніше їх фіксували в повітряному просторі над Фінською затокою.