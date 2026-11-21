У портовому місті Балтійськ Калінінградської області пролунали численні вибухи та зафіксували проліт безпілотників, де розташована база Балтійського флоту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові Telegram-канали "Dnipro Osint" (Гарбуз) та "Exilenova+".
Як зазначалося, спочатку в регіоні оголосили повітряну тривогу.
Згодом місцева влада заявила, що тривога була навчальною, а її причиною став нібито хибний сигнал про повітряну ціль з боку Литви.
Менш ніж за годину сирени увімкнули знову.
Місцеві жителі повідомили про вибухи біля порту та активну роботу російської протиповітряної оборони.
За попередніми даними, ціллю могла стати військово-морська інфраструктура Балтійського флоту РФ, база якого розташована у місті.
Оновлено 21:20
За даними OSINT-аналітиків, у місті активно працює російська протиповітряна оборона.
Місцеві жителі фіксують вибухи поблизу портової зони, що вже підтверджено геолокацією за координатами 54.650128° 19.905346°.
Попередньо, ціллю удару є портова та військово-морська інфраструктура Балтійського флоту Росії.
Зазначається, що невідомі безпілотники рухалися в цьому напрямку ще зранку. Раніше їх фіксували в повітряному просторі над Фінською затокою.
Нагадаємо, що в ніч на 31 жовтня у Калінінграді та низці міст області стався масштабний блекаут - без електропостачання залишилися кілька районів обласного центру, а також Гур'євськ, Свєтлогорськ, Піонерський, Янтарний, Гвардійськ та Багратіоновськ.
Окрім зникнення світла, у російському ексклаві виникли серйозні перебої з мобільним зв'язком та інтернетом.
Крім того, на початку листопада прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про "підозрілий рух" на кордоні з Калінінградською областю вночі.
За його словами, польські прикордонники зафіксували поблизу рубежу людей із ліхтариками, через що Варшава оперативно стягнула додаткові сили поліції та антитерористичні підрозділи для запобігання можливим російським провокаціям.