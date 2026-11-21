В портовом городе Балтийск Калининградской области прогремели многочисленные взрывы и зафиксировали пролет беспилотников, где расположена база Балтийского флота.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы "Dnipro Osint" (Гарбуз) и "Exilenova+".
Как уже отмечалось, сначала в регионе объявили воздушную тревогу.
Впоследствии местные власти заявили, что тревога была обучающей, а ее причиной стал якобы ошибочный сигнал о воздушной цели со стороны Литвы.
Менее чем через час сирены включили снова.
Местные жители сообщили о взрывах возле порта и активной работе российской противовоздушной обороны.
По предварительным данным, целью могла стать военно-морская инфраструктура Балтийского флота РФ, база которого расположена в городе.
Обновлено 21:20
По данным OSINT-аналитиков, в городе активно работает российская противовоздушная оборона.
Местные жители фиксируют взрывы вблизи портовой зоны, что уже подтверждено геолокацией по координатам 54.650128°19.905346°.
Предварительно целью удара является портовая и военно-морская инфраструктура Балтийского флота России.
Отмечается, что неизвестные беспилотники двигались в этом направлении еще с утра. Раньше их фиксировали в воздушном пространстве над Финским заливом.
Напомним, что в ночь на 31 октября в Калининграде и ряде городов области произошел масштабный блекаут - без электроснабжения остались несколько районов областного центра, а также Гурьевск, Светлогорск, Пионерский, Янтарный, Гвардейск и Багратионовск.
Помимо пропажи света, в российском эксклаве возникли серьезные перебои с мобильной связью и интернетом.
Кроме того, в начале ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о "подозрительном движении" на границе с Калининградской областью ночью.
По его словам, польские пограничники зафиксировали вблизи рубежа людей с фонариками, из-за чего Варшава оперативно взыскала дополнительные силы полиции и антитеррористические подразделения для предотвращения возможных российских провокаций.