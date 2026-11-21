Как уже отмечалось, сначала в регионе объявили воздушную тревогу.

Впоследствии местные власти заявили, что тревога была обучающей, а ее причиной стал якобы ошибочный сигнал о воздушной цели со стороны Литвы.

Менее чем через час сирены включили снова.

Местные жители сообщили о взрывах возле порта и активной работе российской противовоздушной обороны.

По предварительным данным, целью могла стать военно-морская инфраструктура Балтийского флота РФ, база которого расположена в городе.

Обновлено 21:20

По данным OSINT-аналитиков, в городе активно работает российская противовоздушная оборона.

Местные жители фиксируют взрывы вблизи портовой зоны, что уже подтверждено геолокацией по координатам 54.650128°19.905346°.

Фото: в российском городе Балтийск Калининградской области раздались взрывы в районе порта (t.me/DniproOfficial)

Предварительно целью удара является портовая и военно-морская инфраструктура Балтийского флота России.

Отмечается, что неизвестные беспилотники двигались в этом направлении еще с утра. Раньше их фиксировали в воздушном пространстве над Финским заливом.