У Калінінграді та області масштабний блекаут, зник і мобільний інтернет
02:45 31.10.2026 Сб
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Фото: у Калінінграді та області стався масштабний блекаут (росЗМІ)
Близько опівночі 30 жовтня в Калінінграді та низці міст Калінінградської області РФ зникло світло. Проблеми виникли і з мобільним інтернетом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Про відключення повідомили мешканці кількох районів Калінінграда, а також міст:
- Гур'євськ;
- Свєтлогорськ;
- Піонерський;
- Янтарний;
- Гвардійськ;
- Багратіоновськ.
Без світла залишилися й інші населені пункти області. Крім того, у регіоні виникли перебої з мобільним інтернетом.
Причин блекауту місцева влада поки не назвала.
Калінінградська область - російський ексклав між Польщею та Литвою, відрізаний від основної території Росії.
На початку 2025 року країни Балтії від'єдналися від енергосистеми Росії і Білорусі та синхронізувалися з європейською. Відтоді енергосистема Калінінграда працює в ізольованому режимі.