У Калінінграді та області масштабний блекаут, зник і мобільний інтернет

Близько опівночі 30 жовтня в Калінінграді та низці міст Калінінградської області РФ зникло світло. Проблеми виникли і з мобільним інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ .

Про відключення повідомили мешканці кількох районів Калінінграда, а також міст:

Гур'євськ;

Свєтлогорськ;

Піонерський;

Янтарний;

Гвардійськ;

Багратіоновськ.

Без світла залишилися й інші населені пункти області. Крім того, у регіоні виникли перебої з мобільним інтернетом.

Причин блекауту місцева влада поки не назвала.

Калінінградська область - російський ексклав між Польщею та Литвою, відрізаний від основної території Росії.