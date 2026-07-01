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Дрони атакували підшипниковий завод у Пензі, спалахнула пожежа

08:55 01.07.2026 Ср
2 хв
У мережі публікують фото та відео прильотів
aimg Тетяна Степанова
Фото: дрони атакували підшипниковий завод у Пензі (Getty Images)

У ніч на 1 липня безпілотники атакували російське місто Пенза. У мережі повідомляють про пожежу на території підшипникового заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Повідомляється, що у місті було оголошено ракетну небезпеку, після чого пролунала сирена.

Пізніше мешканці Пензи повідомили про серію вибухів. Місцева влада стверджує, що ППО процювала по дронах.

Також у мережі повідомляють, що після атаки було виявлено сильне задимлення біля Державного підшипникового заводу (ДПЗ).

Водночас є інформація, що задимлення сталося в районі Пензенського науково-дослідного інституту електронно-механічних приладів.

Також повідомляється про атаку на ВАТ "Маяк" - оборонне підприємство, яке спеціалізується на виробництві радіоелектронної апаратури, приладів управління, систем зв’язку та продукції військового призначення.

Окрім того, губернатор Пензенської області заявив, що уламки дронів пошкодили лінії електропередач у регіоні.

Атаки на об'єкти РФ

Нагадаємо, у ніч на 1 липня окупований Крим та Донецьк були атаковані дронами. Внаслідок обстрілу фіксуються пожежі.

У Донецьку, попередньо, фіксували прильоти на стоянці логістичного транспорту.

У Криму вранці сервіс NASA FIRMS зафіксував пожежу на північ від Феодосії на ділянці траси Е-97.

Крім того, було зафіксовано пожежу на території електропідстанції "Західно-Кримська" та мобільна газотурбінная електростанція.

Минулої ночі українські військові уразили автомобільний міст у районі Азовського Запорізької області, а також залізничний міст у районі населеного пункту Ічкі у тимчасово окупованому Криму. Результати ударів наразі уточнюються.

Росія використовує ці мости для перекидання своїх солдатів, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Також у ніч проти 28 червня дрони атакували Слов'янський НПЗ.

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Російська ФедераціяВійна в УкраїніАтака дронів