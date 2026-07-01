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Дроны атаковали подшипниковый завод в Пензе, вспыхнул пожар

08:55 01.07.2026 Ср
2 мин
В сети публикуют фото и видео прилетов
aimg Татьяна Степанова
Фото: дроны атаковали подшипниковый завод в Пензе (Getty Images)

В ночь на 1 июля беспилотники атаковали российский город Пенза. В сети сообщают о пожаре на территории подшипникового завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Сообщается, что в городе была объявлена ракетная опасность, после чего прозвучала сирена.

Позже жители Пензы сообщили о серии взрывов. Местные власти утверждают, что ПВО работала по дронам.

Также в сети сообщают, что после атаки было обнаружено сильное задымление возле Государственного подшипникового завода (ГПЗ).

В то же время, есть информация, что задымление произошло в районе Пензенского научно-исследовательского института электронно-механических приборов.

Также сообщается об атаке на ОАО "Маяк" - оборонное предприятие, специализирующееся на производстве радиоэлектронной аппаратуры, приборов управления, систем связи и продукции военного назначения.

Кроме того, губернатор Пензенской области заявил, что обломки дронов повредили линии электропередач в регионе.

Атаки на объекты РФ

Напомним, в ночь на 1 июля оккупированный Крым и Донецк были атакованы дронами . В результате обстрела фиксируются пожары.

В Донецке предварительно фиксировали прилеты на стоянке логистического транспорта.

В Крыму утром сервис NASA FIRMS зафиксировал пожар севернее Феодосии на участке трассы Е-97.

Кроме того, были зафиксированы пожар на территории электроподстанции "Западно-Крымская" и мобильная газотурбинная электростанция.

Минувшей ночью украинские военные поразили автомобильный мост в районе Азовского Запорожской области , а также железнодорожный мост в районе населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму. Результаты ударов пока уточняются.

Россия использует эти мосты для опрокидывания своих солдат, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Также в ночь на 28 июня дроны атаковали Славянский НПЗ .

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