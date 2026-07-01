Дроны атаковали подшипниковый завод в Пензе, вспыхнул пожар

В ночь на 1 июля беспилотники атаковали российский город Пенза. В сети сообщают о пожаре на территории подшипникового завода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Сообщается, что в городе была объявлена ракетная опасность, после чего прозвучала сирена.
Позже жители Пензы сообщили о серии взрывов. Местные власти утверждают, что ПВО работала по дронам.
Также в сети сообщают, что после атаки было обнаружено сильное задымление возле Государственного подшипникового завода (ГПЗ).
В то же время, есть информация, что задымление произошло в районе Пензенского научно-исследовательского института электронно-механических приборов.
Также сообщается об атаке на ОАО "Маяк" - оборонное предприятие, специализирующееся на производстве радиоэлектронной аппаратуры, приборов управления, систем связи и продукции военного назначения.
Кроме того, губернатор Пензенской области заявил, что обломки дронов повредили линии электропередач в регионе.
Напомним, в ночь на 1 июля оккупированный Крым и Донецк были атакованы дронами . В результате обстрела фиксируются пожары.
В Донецке предварительно фиксировали прилеты на стоянке логистического транспорта.
В Крыму утром сервис NASA FIRMS зафиксировал пожар севернее Феодосии на участке трассы Е-97.
Кроме того, были зафиксированы пожар на территории электроподстанции "Западно-Крымская" и мобильная газотурбинная электростанция.
Минувшей ночью украинские военные поразили автомобильный мост в районе Азовского Запорожской области , а также железнодорожный мост в районе населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму. Результаты ударов пока уточняются.
Россия использует эти мосты для опрокидывания своих солдат, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.
Также в ночь на 28 июня дроны атаковали Славянский НПЗ .