Дроны атаковали подшипниковый завод в Пензе, вспыхнул пожар

Сообщается, что в городе была объявлена ракетная опасность, после чего прозвучала сирена.

Позже жители Пензы сообщили о серии взрывов. Местные власти утверждают, что ПВО работала по дронам.

Также в сети сообщают, что после атаки было обнаружено сильное задымление возле Государственного подшипникового завода (ГПЗ).

В то же время, есть информация, что задымление произошло в районе Пензенского научно-исследовательского института электронно-механических приборов.

Также сообщается об атаке на ОАО "Маяк" - оборонное предприятие, специализирующееся на производстве радиоэлектронной аппаратуры, приборов управления, систем связи и продукции военного назначения.

Кроме того, губернатор Пензенской области заявил, что обломки дронов повредили линии электропередач в регионе.