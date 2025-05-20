Дрони атакували з п’яти напрямків: як Україна відбила нічну атаку росіян

Нічна дронова атака

Нагадаємо, вчора ввечері було зафіксовано запуск дронів з боку російських загарбників для чергової атаки по території України.

За даними Повітряних сил, у низці областей оголошувався сигнал повітряної тривоги. Також у деяких регіонах було помічено розвідувальні дрони ворога.

Вранці стало відомо, що цієї ночі під ворожу повітряну атаку потрапили різні райони Дніпропетровської області. У регіоні в результаті дронових ударів фіксуються пожежі, постраждала будівля одного з підприємств.

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