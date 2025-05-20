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Дрони атакували з п’яти напрямків: як Україна відбила нічну атаку росіян

Ілюстративне фото: Повітряні сили розповіли про нічну атаку дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія протягом останньої доби запустила по території України 108 ударних дронів. Сили ППО працювали у північних та східних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

У ніч на 20 травня, з 19:00 19 травня, Росія атакувала 108-ма ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Дрони було запушено з території Росії:

  • Брянськ;
  • Шаталово;
  • Орел;
  • Міллерово;
  • Приморсько-Ахтарськ.

За даними Повітряних сил, атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 93 ворожі дрони типу "Шахед" та безпілотники інших типів на сході, півночі та в центрі країни. 35 з них - збито вогневими засобами ураження, 58 - локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали:

  • Донеччина;
  • Дніпропетровщина;
  • Сумщина;
  • Житомирщина.

Нічна дронова атака

Нагадаємо, вчора ввечері було зафіксовано запуск дронів з боку російських загарбників для чергової атаки по території України.

За даними Повітряних сил, у низці областей оголошувався сигнал повітряної тривоги. Також у деяких регіонах було помічено розвідувальні дрони ворога.

Вранці стало відомо, що цієї ночі під ворожу повітряну атаку потрапили різні райони Дніпропетровської області. У регіоні в результаті дронових ударів фіксуються пожежі, постраждала будівля одного з підприємств.

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Війна в УкраїніПовітряні сили УкраїниАтака дронів