У Дніпропетровській області через атаку дронів сталися пожежі, зруйноване підприємство

Цієї ночі, 20 травня, під ворожу повітряну атаку потрапили різні райони Дніпропетровської області. У регіоні в результаті дронових ударів фіксуються пожежі, постраждала будівля одного з підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака .

За словами чиновника, завдяки роботі сил та засобів протиповітряної оборони в області були знищені три повітряні цілі противника.

"Але атака не минулася без наслідків", - зазначив глава ОВА, та розповів деталі.

Павлоградський район

Тут через дронову атаку з боку російських окупантів було понівечене фермерське господарство.

"Там сталася пожежа, яку приборкали рятувальники", - передав чиновник.

Синельниківський район

За словами керівника ОВА, через застосування ворогом безпілотників "є руйнування на території підприємства". Він додав, що об'єкт "також охопив вогонь".

Нікополь та район

Що стосується Нікопольського району, то російські загарбники били по ньому, застосовуючи FPV-дрони та артилерією.

"Потерпали сам Нікополь, Покровська, Мирівська і Марганецька громади", - передав Лисак.

Також він поінформував, що через ворожий обстріл вчора ввечері Покровської громади Нікопольського району були пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач.

"Усюди минулося без загиблих та постраждалих", - розповів начальник адміністрації.

Фото наслідків

Між тим в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України оприлюднили кадри наслідків дронових ударів у двох районах Дніпропетровської області цієї ночі. Там в результаті обстрілів сталися пожежі.

"У Павлоградському районі виникло займання на території фермерського господарства. Вогнеборці ліквідували пожежу. У Синельниківському районі ворог поцілив на територію виробничого підприємства", - передали надзвичайники.

У ДСНС також підтвердили, що обійшлося без жертв та постраждалих.