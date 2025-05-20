Дроны атаковали с пяти направлений: как Украина отбила ночную атаку россиян

Ночная дроновая атака

Напомним, вчера вечером был зафиксирован запуск дронов со стороны российских захватчиков для очередной атаки по территории Украины.

По данным Воздушных сил, в ряде областей объявлялся сигнал воздушной тревоги. Также в некоторых регионах были замечены разведывательные дроны врага.

Утром стало известно, что этой ночью под вражескую воздушную атаку попали разные районы Днепропетровской области. В регионе в результате дроновых ударов фиксируются пожары, пострадало здание одного из предприятий.

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