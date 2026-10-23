Дрони атакували окупований Луганськ, ймовірно, під ударом об'єкти зв'язку

Близько четвертої ранку в Луганську пролунали вибухи. Після них у місті почалися перебої зі зв'язком та електропостачанням.

На оприлюднених відео видно момент удару по інфраструктурі поблизу вишки зв'язку. Згодом у частині окупованого міста зв'язок зник повністю.

Офіційних даних про наслідки атаки поки немає.

Луганськ перебуває під російською окупацією з 2014 року.