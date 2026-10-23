Дроны атаковали оккупированный Луганск, вероятно, под ударом объекты связи

Около четырех утра в Луганске раздались взрывы. После них в городе начались перебои со связью и электроснабжением.

На обнародованном видео виден момент удара по инфраструктуре вблизи вышки связи. Впоследствии в части оккупированного города связь исчезла полностью.

Официальных данных о последствиях атаки пока нет.

Луганск находится под российской оккупацией с 2014 года.