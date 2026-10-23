Дроны атаковали оккупированный Луганск, вероятно, под ударом объекты связи

В ночь на 23 октября оккупированный Луганск подвергся массированной атаке ударных дронов. Вероятно, удары пришлись на объекты связи: в части города исчезла связь, фиксируют перебои с электроснабжением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал Exilenova+.
Около четырех утра в Луганске раздались взрывы. После них в городе начались перебои со связью и электроснабжением.
На обнародованном видео виден момент удара по инфраструктуре вблизи вышки связи. Впоследствии в части оккупированного города связь исчезла полностью.
Официальных данных о последствиях атаки пока нет.
Луганск находится под российской оккупацией с 2014 года.
Удары по оккупированному Луганску не первые за последние дни. В ночь на 21 октября дроны уже атаковали в городе здание оператора связи "Лугаком" и Центр телекоммуникационных услуг. Накануне, 20 октября, под ударом оказался дата-центр "Углетелекома" в оккупированном Донецке.
Тогда же Силы обороны поразили пункты управления оккупантов вблизи Луганска и Курахово, а также российские склады в Крыму и Донецкой области.