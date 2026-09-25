Дрони атакували одразу кілька регіонів Росії: НПЗ, завод "Алмаз-Антея" та Сочі

Краснодарський край і можлива атака на НПЗ у Ростовській області

У районі Сочі, Краснодарський край, пролунали вибухи. Також, за оцінкою OSINT-спільноти, є велика ймовірність, що Сили оборони атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області - востаннє по цьому заводу били ще 31 травня.

Воронеж

Місцеві мешканці повідомляють про роботу протиповітряної оборони та вибухи в місті - на відео очевидців видно, як триває робота ППО.

Ульяновськ

За словами місцевих, під атакою опинився завод "Іскра". АТ "НВП "Завод Іскра" виробляє електронні компоненти для радіоелектронної апаратури, обчислювальної техніки та засобів зв'язку і входить до концерну "Алмаз-Антей".

Пермь

Місцеві також повідомляють про атаку на Пермський НПЗ (ПНОС).