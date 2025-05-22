Дрони атакували об'єкти ВПК у двох регіонах Росії: що відомо

Удари України по території Росії

Україна регулярно атакує військові цілі, такі як заводи, склади боєприпасів, об'єкти логістики та нафтопереробні підприємства на території Росії з метою знизити здатність ворога забезпечувати армію та вести війну.

Нещодавно далекобійні дрони Служби безпеки України (СБУ) атакували два заводи ВПК в російському тилу - "Базальт" та "Сплав".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.