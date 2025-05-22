Дроны атаковали объекты ВПК в двух регионах России: что известно

"Неизвестными дронами были атакованы объекты ВПК России на Московщине, в Туле", - пишет Коваленко.

Тула

Как пишет "Милитарный", первая серия взрывов прозвучала около двух часов ночи по местному времени. Очевидцы жаловались на звуки, похожие на работу систем противовоздушной обороны (ПВО).

Украинские беспилотники сегодня ночью атакуют цели в районе российского города Тула (+300 км от границы Украины).



Для поражения БПЛА активизированы российские ПВО. pic.twitter.com/3vB1vuSXxt - Статус-6 (Новости военных и конфликтов) (BlueSky тоже) (@Archer83Able) 21 мая 2025 года (@Archer83Able)

Позже губернатор Тульской области заявил о массированной атаке дрона и подтвердил работу ПВО. В частности сообщил о падении обломков БпЛА непосредственно в городе Тула.

Атака дронов продолжалась и после шести утра.

Московская область

Как пишет Министерство обороны России, с 00:00 до 05:30 ПВО страны-террориста якобы уничтожило и перехватило 35 дронов над территорией Московской области.