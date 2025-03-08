Дрони атакували НПЗ у Ленінградській області: чим він важливий

Дрони атакували НПЗ у Ленінградській області. Він є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії.
Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"У ніч на 8 березня було атаковано нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) у Ленінградській області РФ. Понад 800 км від кордону з Україною", - розповів він.
КІНЕФ є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії.
"Його потужність переробки становить близько 20,1 млн тонн нафти на рік, що робить його другим за величиною НПЗ у країні після Омського нафтопереробного заводу", - уточнив Коваленко.
Він спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту та інших нафтопродуктів.
У ніч на 8 березня невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ. Нібито російська ППО збила два дрони.
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