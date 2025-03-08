Дроны атаковали НПЗ в Ленинградской области: чем он важен

"В ночь на 8 марта был атакован нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) в Ленинградской области РФ. Более 800 км от границы с Украиной", - рассказал он.

Что известно об этом НПЗ

КИНЕФ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

"Его мощность переработки составляет около 20,1 млн тонн нефти в год, что делает его вторым по величине НПЗ в стране после Омского нефтеперерабатывающего завода", - уточнил Коваленко.

Он специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов.