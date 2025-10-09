ua en ru
Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області РФ (відео)

Четвер 09 жовтня 2025 13:58
Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області РФ (відео) Фото: дрони атакували нафтобазу у Ростовській області РФ (розЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Ударні безпілотники атакували нафтобазу у селищі Матвєєв Курган Ростовської області РФ. На опублікованих відео видно густий дим від займання та проліт дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Astra.

"У селищі Матвєєв Курган Ростовської області БПЛА атакували, ймовірно, нафтобазу. Раніше в районі пролетіли як мінімум два безпілотники", - зазначили у Astra.

Повідомляється, що нафтобаза "Матвєєв-Курган" з 1955 року забезпечує паливом організації різних сфер діяльності, а також веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС.

"У Матвєєво-Курганському районі в ході відбиття повітряної атаки знищено три дрони. У селищі пошкоджено скління, фасади та покрівля кількох житлових будинків, а також 5 автомобілів. Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

Удари по нафтобазах у РФ

Нагадаємо, атаки дронів по НПЗ ворога спричинили паливний дефіцит в Росії. На заправках РФ часто відсутні популярні маки бензину Ai 92 і Ai 95.

Проблеми особливо гостро відчуваються на приватних АЗС, які не входять до вертикально інтегрованих нафтових компаній і зазнають труднощів із закупівлею бензину через скорочення перероблення і високі процентні ставки.

Обстріли НПЗ знизили переробку нафти в Росії майже на п'яту частину в окремі дні і скоротили експорт з ключових портів.

Таким чином Україна намагається вдарити по воєнній машині Кремля та примусити РФ до мирних переговорів.

