Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області РФ (відео)

Ударні безпілотники атакували нафтобазу у селищі Матвєєв Курган Ростовської області РФ. На опублікованих відео видно густий дим від займання та проліт дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Astra.

"У селищі Матвєєв Курган Ростовської області БПЛА атакували, ймовірно, нафтобазу. Раніше в районі пролетіли як мінімум два безпілотники", - зазначили у Astra.

Повідомляється, що нафтобаза "Матвєєв-Курган" з 1955 року забезпечує паливом організації різних сфер діяльності, а також веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС.

"У Матвєєво-Курганському районі в ході відбиття повітряної атаки знищено три дрони. У селищі пошкоджено скління, фасади та покрівля кількох житлових будинків, а також 5 автомобілів. Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.