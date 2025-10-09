Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області РФ (відео)
Ударні безпілотники атакували нафтобазу у селищі Матвєєв Курган Ростовської області РФ. На опублікованих відео видно густий дим від займання та проліт дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Astra.
"У селищі Матвєєв Курган Ростовської області БПЛА атакували, ймовірно, нафтобазу. Раніше в районі пролетіли як мінімум два безпілотники", - зазначили у Astra.
Повідомляється, що нафтобаза "Матвєєв-Курган" з 1955 року забезпечує паливом організації різних сфер діяльності, а також веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС.
"У Матвєєво-Курганському районі в ході відбиття повітряної атаки знищено три дрони. У селищі пошкоджено скління, фасади та покрівля кількох житлових будинків, а також 5 автомобілів. Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.
Удари по нафтобазах у РФ
Нагадаємо, атаки дронів по НПЗ ворога спричинили паливний дефіцит в Росії. На заправках РФ часто відсутні популярні маки бензину Ai 92 і Ai 95.
Проблеми особливо гостро відчуваються на приватних АЗС, які не входять до вертикально інтегрованих нафтових компаній і зазнають труднощів із закупівлею бензину через скорочення перероблення і високі процентні ставки.
Обстріли НПЗ знизили переробку нафти в Росії майже на п'яту частину в окремі дні і скоротили експорт з ключових портів.
Таким чином Україна намагається вдарити по воєнній машині Кремля та примусити РФ до мирних переговорів.