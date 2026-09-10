Дрони атакували Махачкалу та Сочі: в районі порту дим, зірвано концерт кремлівської співачки

Під ударом Сочі

Починаючи з вечора 9 сьогодні, приблизно після 21:50, у соцмережах масово почали поширюватись відео з пожежами та роботою ППО в Сочі.

Паралельно місцеві канали писали, що місто перебуває під ударом дронів та безпілотних катерів. Точні наслідки атак невідомі, проте в Оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що в Сочі через удари безпілотних катерів виникла пожежа на набережній.

Окрім цього, цього вечора у концертному залі "Фестивальний" відбувався виступ російської співачки Тетяни Буланової, яка відкрито з 2022 року підтримує війну Росії проти України. У зв'язку з атакою дронів її концерт було достроково зупинено.

До речі, вранці керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав у себе в Telegram, що в Сочі зараз є чимало російської еліти.

За його словами, сьогоднішня ніч вкотре доводить, що диктатор РФ Володимир Путін не може гарантувати безпеку еліт.

Махачкала

Ближче до ранку, приблизно о 4-й годині, під атакою безпілотників опинився Дагестан, а саме місто Махачкала.

Росіяни під час цієї атаки скаржилися на вибухи, а також писали, що в районі порту виникло задимлення, а над Аварським театром працювало ППО.

Уранці глава республіки заявив, що в Махачкалі пошкоджено портову інфраструктуру і театр. Також він підтвердив, що у порту пожежа.

Азовське море

Варто додати, що цього ранку сервіс NASA FIRMS зафіксував пожежу в Азовському морі в районі Керчі. OSINT-пабліки припускають, що горить судно з тіньового флоту Росії.