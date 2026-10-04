Дрони атакували Республіку Адигея в РФ, на аеродромі Ханська могла бути пожежа

У ніч на 4 жовтня Республіка Адигея (РФ) зазнала масованої атаки дронів. Внаслідок обстрілу, ймовірно, на одному з аеродромів могла виникнути пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-паблік Exilenova.
Приблизно о 5-й ранку в Telegram-каналі вийшла посада, в якій говорилося, що жителі міста Майкоп повідомляють про атаку і пожежу на військовому аеродромі Ханська.
Ще через годину в паблику була інформація, що атака дронів продовжується протягом усієї ночі. Також канал прикріпив фото та відео, на яких видно проліт дронів та пожежу.
Зазначимо, що офіційні канали російської влади нічого з цього не пишуть. Більше того, від них навіть не було попереджень про загрозу атаці дронів у регіоні.
Також цієї ночі про атаку дронів писав мер Москви Сергій Собянін. Він стверджує, що сили ППО нібито збили шість дронів, які летіли на столицю Росії.
Нагадаємо, 6 вересня Сили оборони України завдали удару по російському летовищу "Ростов-на-Дону". Внаслідок обстрілу на території об'єкту почалася пожежа.
Також ми писали, що 12 серпня українські воїни вразили диспетчерську вежу аеродрому "Сакі" у Криму, а також ретранслятор управління дронами у Чорноморському районі.