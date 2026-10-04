UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Дрони атакували Республіку Адигея в РФ, на аеродромі Ханська могла бути пожежа

07:20 04.10.2026 Нд
1 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: місцева влада ситуацію не коментує (Getty Images)

У ніч на 4 жовтня Республіка Адигея (РФ) зазнала масованої атаки дронів. Внаслідок обстрілу, ймовірно, на одному з аеродромів могла виникнути пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-паблік Exilenova.

Приблизно о 5-й ранку в Telegram-каналі вийшла посада, в якій говорилося, що жителі міста Майкоп повідомляють про атаку і пожежу на військовому аеродромі Ханська.

Ще через годину в паблику була інформація, що атака дронів продовжується протягом усієї ночі. Також канал прикріпив фото та відео, на яких видно проліт дронів та пожежу.

Зазначимо, що офіційні канали російської влади нічого з цього не пишуть. Більше того, від них навіть не було попереджень про загрозу атаці дронів у регіоні.

Також цієї ночі про атаку дронів писав мер Москви Сергій Собянін. Він стверджує, що сили ППО нібито збили шість дронів, які летіли на столицю Росії.

Інші атаки

Нагадаємо, 6 вересня Сили оборони України завдали удару по російському летовищу "Ростов-на-Дону". Внаслідок обстрілу на території об'єкту почалася пожежа.

Також ми писали, що 12 серпня українські воїни вразили диспетчерську вежу аеродрому "Сакі" у Криму, а також ретранслятор управління дронами у Чорноморському районі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяПожежаДрони