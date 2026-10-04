Дроны атаковали Республику Адыгея в РФ, на аэродроме Ханская мог быть пожар

Примерно в 5 утра в Telegram-канале вышел пост, в котором говорилось, что жители города Майкоп сообщают об атаке и пожаре на военном аэродроме Ханская.

Еще спустя час в паблике была информация, что атака дронов продолжается на протяжении всей ночи. Также канал прикрепил фото и видео, на которых видно пролет дронов и пожар.

Отметим, что официальные каналы российских властей ничего по этому не пишут. Более того, от них даже не было предупреждений об угрозе атаке дронов в регионе.

Также этой ночью об атаке дронов писал мэр Москвы Сергей Собянин. Он утверждает, что силы ПВО якобы сбили 6 дронов, которые летели на столицу России.