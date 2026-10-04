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Дроны атаковали Республику Адыгея в РФ, на аэродроме Ханская мог быть пожар

07:20 04.10.2026 Вс
1 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: местные власти ситуацию не комментируют (Getty Images)

В ночь на 4 октября Республика Адыгея (РФ) подверглась массированной атаке дронов. В результате обстрела, вероятно, на одном из аэродромов мог возникнуть пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-паблик Exilenova.

Примерно в 5 утра в Telegram-канале вышел пост, в котором говорилось, что жители города Майкоп сообщают об атаке и пожаре на военном аэродроме Ханская.

Еще спустя час в паблике была информация, что атака дронов продолжается на протяжении всей ночи. Также канал прикрепил фото и видео, на которых видно пролет дронов и пожар.

Отметим, что официальные каналы российских властей ничего по этому не пишут. Более того, от них даже не было предупреждений об угрозе атаке дронов в регионе.

Также этой ночью об атаке дронов писал мэр Москвы Сергей Собянин. Он утверждает, что силы ПВО якобы сбили 6 дронов, которые летели на столицу России.

Другие атаки

Напомним, 6 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по российскому аэродрому "Ростов-на-Дону". В результате обстрела на территории объекта начался пожар.

Также мы писали, что 12 августа украинские воины поразили диспетчерскую башню аэродрома "Саки" в Крыму, а также ретранслятор управления дронами в районе Черноморского.

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