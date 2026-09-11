Дроны атаковали ключевой нефтепровод в Саудовской Аравии, - CNN

В Саудовской Аравии атакован ключевой восточно-западный нефтепровод, в результате чего были повреждены насосные станции объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По информации американских чиновников, в результате попадания пострадали насосные станции, расположенные рядом с магистральным трубопроводом.

На спутниковых снимках за пятницу зафиксированы значительные разрушения от пожара на одной из станций, в то время как снимки за четверг показали меньшее воспламенение с клубами густого черного дыма на другом объекте.

Американские спецслужбы собирают разведывательные данные и выясняют, повреждены ли сами участки трубы и сколько времени понадобится на восстановление. Эксперты отмечают, что ремонт насосных станций может оказаться менее продолжительным, чем устранение серьезных прорывов непосредственно на магистрали.

Кто стоит за атакой

Официально ответственность за удар, пока никто на себя не взял. В то же время один из источников отметил, что удар нанесли базирующиеся в Ираке беспилотники.

Аналитики Фонда защиты демократий напоминают, что поддерживаемые Ираном иракские группировки и раньше использовали дроны для ударов по саудовской инфраструктуре. Подобные действия могут являться частью более широкой стратегии Тегерана по давлению на арабские страны, чтобы заставить их отказаться от присутствия американских войск в регионе.

Позже в Министерстве энергетики Саудовской Аравии сообщили, что трубопровод был временно остановлен после ударов.

Стратегическое значение нефтепровода

Восточно-западный трубопровод стал критически важным для Эр-Рияда после начала противостояния между США и Ираном. Поскольку Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, Саудовская Аравия перенаправляет по этому маршруту около 5 миллионов баррелей нефти в день в порт Янбу на Красном море.

Этот канал экспорта находится под угрозой, поскольку боевики-хуситы ранее заявляли о намерениях наносить удары по любым саудовским судам, которые будут пытаться пройти через пролив Баб-эль-Мандеб.