Дроны атаковали Киевскую область ночью: повреждены дома и авто

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОГА Николая Калашника и полицию Киевской области.

В ночь на 22 апреля Киевская область снова подверглась атаке вражеских беспилотников. В области работали силы противовоздушной обороны - несколько целей были успешно сбиты.

По данным, жертв среди гражданского населения нет. Объекты критической инфраструктуры также не пострадали.

Фото: Николай Калашник Киевская ОГА

Больше всего разрушений зафиксировано в Бучанском районе: повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственные постройки и три гаража.

Кроме того, произошло возгорание на одной из строительных площадок - пожар оперативно ликвидировали. Частично разрушено помещение загородного комплекса.

Фото: полиция Киевской области

На месте происшествия продолжают работать группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехники полиции Киевской области и работники ГСЧС.