Дрони атакували Калузьку та Брянську області РФ: росіяни говорять про пожежі

Нагадаємо, вчора в Дагестані заявили про атаку дрона на місто Каспійськ. Крім цього, під час повітряної тривоги закривали аеропорт у Махачкалі.

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