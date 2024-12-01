Дроны атаковали Калужскую и Брянскую области РФ: россияне говорят о пожарах

Напомним, вчера в Дагестане заявили об атаке дрона на город Каспийск. Помимо этого, во время воздушной тревоги закрывали аэропорт в Махачкале.

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