Дрони атакували Хмельницьку область: почалась пожежа, пошкоджено житловий будинок
В ніч на 3 листопада росіяни атакували Хмельницьку область. Почалась пожежа, пошкоджено житловий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.
"Внаслідок атаки відбулось загоряння господарського приміщення. Пожежу було ліквідовано", - розповів він.
Крім того, за даними голови ОВА, в результаті сьогоднішньої нічної атаки в Хмельницькій області пошкоджено житловий будинок та гаражі.
"Головне, що люди не постраждали", - констатував Тюрін.
Атака РФ по Україні
Росія в ніч на 3 листопада випустила по Україні 96 дронів і керовану авіаційну ракету. Більшість цілей вдалося збити.
Зокрема, окупанти атакували Київ, Київську, Чернігівську, Сумську області. Наприклад, загарбники випустили по Шостці вісім безпілотників. Почалася масштабна пожежа, було зруйновано об'єкти інфраструктури.
Крім того, окупанти атакували дронами Чернігівський район. Тривога загалом тривала 11 годин.
Щодо Києва, то ППО збила всі дрони, які РФ запустила на столицю. Тривога у столиці тривала понад п'ять годин, а в облайсті майже 11 годин. І в Києві та в регіоні є пошкодження від падіння уламків ворожих БПЛА.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.