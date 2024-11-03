ua en ru
Нд, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дрони атакували Хмельницьку область: почалась пожежа, пошкоджено житловий будинок

Хмельницький, Неділя 03 листопада 2024 11:17
UA EN RU
Дрони атакували Хмельницьку область: почалась пожежа, пошкоджено житловий будинок Фото: російські дрони атакували Хмельницьку область 3 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 3 листопада росіяни атакували Хмельницьку область. Почалась пожежа, пошкоджено житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

"Внаслідок атаки відбулось загоряння господарського приміщення. Пожежу було ліквідовано", - розповів він.

Крім того, за даними голови ОВА, в результаті сьогоднішньої нічної атаки в Хмельницькій області пошкоджено житловий будинок та гаражі.

"Головне, що люди не постраждали", - констатував Тюрін.

Атака РФ по Україні

Росія в ніч на 3 листопада випустила по Україні 96 дронів і керовану авіаційну ракету. Більшість цілей вдалося збити.

Зокрема, окупанти атакували Київ, Київську, Чернігівську, Сумську області. Наприклад, загарбники випустили по Шостці вісім безпілотників. Почалася масштабна пожежа, було зруйновано об'єкти інфраструктури.

Крім того, окупанти атакували дронами Чернігівський район. Тривога загалом тривала 11 годин.

Щодо Києва, то ППО збила всі дрони, які РФ запустила на столицю. Тривога у столиці тривала понад п'ять годин, а в облайсті майже 11 годин. І в Києві та в регіоні є пошкодження від падіння уламків ворожих БПЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницька область Війна в Україні
NEWS
Росія випустила по Україні майже сотню дронів: скільки вдалося збити
Росія випустила по Україні майже сотню дронів: скільки вдалося збити
DAILY
Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті