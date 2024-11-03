Дроны атаковали Хмельницкую область: начался пожар, поврежден жилой дом

В ночь на 3 ноября россияне атаковали Хмельницкую область. Начался пожар, поврежден жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

"В результате атаки произошло возгорание хозяйственного помещения. Пожар был ликвидирован", - рассказал он. Кроме того, по данным главы ОВА, в результате сегодняшней ночной атаки в Хмельницкой области поврежден жилой дом и гаражи. "Главное, что люди не пострадали", - констатировал Тюрин.