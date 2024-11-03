Дроны атаковали Хмельницкую область: начался пожар, поврежден жилой дом
В ночь на 3 ноября россияне атаковали Хмельницкую область. Начался пожар, поврежден жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.
"В результате атаки произошло возгорание хозяйственного помещения. Пожар был ликвидирован", - рассказал он.
Кроме того, по данным главы ОВА, в результате сегодняшней ночной атаки в Хмельницкой области поврежден жилой дом и гаражи.
"Главное, что люди не пострадали", - констатировал Тюрин.
Атака РФ по Украине
Россия в ночь на 3 ноября выпустила по Украине 96 дронов и управляемую авиационную ракету. Большинство целей удалось сбить.
В частности, оккупанты атаковали Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую области. Например, захватчики выпустили по Шостке восемь беспилотников. Начался масштабный пожар, были разрушены объекты инфраструктуры.
Кроме того, оккупанты атаковали дронами Черниговский район. Тревога в общей сложности длилась 11 часов.
Что касается Киева, то ПВО сбила все дроны, которые РФ запустила на столицу. Тревога в столице продолжалась больше пяти часов, а в облайсти почти 11 часов. И в Киеве и в регионе есть повреждения от падения обломков вражеских БПЛА.
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