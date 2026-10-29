Дрони атакували єдиний у РФ хімзавод, який виробляє важливий компонент для бронежилетів

У російському Стерлітамаку після атаки безпілотників здійнявся дим у районі Башкирської содової компанії.

Вона є єдиним у РФ виробником компонента для виготовлення бронезахисних матеріалів.

Тільки там в Росії виробляють терефталоїлхлорид. Цю хімічну сполуку використовують для створення синтетичних балістичних волокон, міцних полімерів та арамідних матеріалів, зокрема аналогів кевлару.

Вони необхідні для виготовлення сучасних бронежилетів, шоломів і компонентів захисту військової техніки та авіації.

Завод уже атакували дрони наприкінці серпня.