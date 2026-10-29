Дроны атаковали единственный в РФ химзавод, производящий важный компонент для бронежилетов

В российском Стерлитамаке после атаки беспилотников поднялся дым в районе Башкирской содовой компании.

Она является единственным в РФ производителем компонента для производства бронезащитных материалов.

Только там в России производят терефталоилхлорид. Это химическое соединение используется для создания синтетических баллистических волокон, прочных полимеров и арамидных материалов, в частности аналогов кевлара.

Они необходимы для производства современных бронежилетов, шлемов и компонентов защиты военной техники и авиации.

Завод уже атаковали дроны в конце августа.