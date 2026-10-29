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Дроны атаковали единственный в РФ химзавод, производящий важный компонент для бронежилетов

08:50 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: дроны атаковали химзавод в Башкортостане (t.me/mchs_official)

Ночью 29 октября в Башкортостане дроны атаковали химический завод, являющийся единственным в России производителем компонента для бронежилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые OSINT-каналы.

В российском Стерлитамаке после атаки беспилотников поднялся дым в районе Башкирской содовой компании.

Она является единственным в РФ производителем компонента для производства бронезащитных материалов.

Только там в России производят терефталоилхлорид. Это химическое соединение используется для создания синтетических баллистических волокон, прочных полимеров и арамидных материалов, в частности аналогов кевлара.

Они необходимы для производства современных бронежилетов, шлемов и компонентов защиты военной техники и авиации.

Завод уже атаковали дроны в конце августа.

Напомним, также вечером 28 октября и в ночь на 29 октября дроны атаковали Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин неоднократно сообщал о работе ПВО и заявлял, что на подлете в город сбивают дроны.

Атака повлияла на работу аэропортов Московского региона. Временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились во "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском".

По данным росСМИ, два самолета, летевших из Турции в Москву, вернули обратно из-за ограничений во "Внуково".

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