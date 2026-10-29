Дрони атакували єдиний у РФ хімзавод, який виробляє важливий компонент для бронежилетів

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Вночі 29 жовтня у Башкортостані дрони атакували хімічний завод, який є єдиним у Росії виробником компонента для бронежилетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові OSINT-канали.

У російському Стерлітамаку після атаки безпілотників здійнявся дим у районі Башкирської содової компанії. Вона є єдиним у РФ виробником компонента для виготовлення бронезахисних матеріалів. Тільки там в Росії виробляють терефталоїлхлорид. Цю хімічну сполуку використовують для створення синтетичних балістичних волокон, міцних полімерів та арамідних матеріалів, зокрема аналогів кевлару. Вони необхідні для виготовлення сучасних бронежилетів, шоломів і компонентів захисту військової техніки та авіації. https://t.me/RBC_ua_news/210229 Завод уже атакували дрони наприкінці серпня.