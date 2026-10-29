Дрони атакували єдиний у РФ хімзавод, який виробляє важливий компонент для бронежилетів
Вночі 29 жовтня у Башкортостані дрони атакували хімічний завод, який є єдиним у Росії виробником компонента для бронежилетів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові OSINT-канали.
У російському Стерлітамаку після атаки безпілотників здійнявся дим у районі Башкирської содової компанії.
Вона є єдиним у РФ виробником компонента для виготовлення бронезахисних матеріалів.
Тільки там в Росії виробляють терефталоїлхлорид. Цю хімічну сполуку використовують для створення синтетичних балістичних волокон, міцних полімерів та арамідних матеріалів, зокрема аналогів кевлару.
Вони необхідні для виготовлення сучасних бронежилетів, шоломів і компонентів захисту військової техніки та авіації.
Завод уже атакували дрони наприкінці серпня.
Нагадаємо, також ввечері 28 жовтня та в ніч на 29 жовтня дрони атакували Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін неодноразово повідомляв про роботу ППО та заявляв, що на підльоті до міста збивають дрони.
Атака вплинула на роботу аеропортів Московського регіону. Тимчасові обмеження на прийом та відправлення літаків запроваджували у "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковському".
За даними росЗМІ, два літаки, що летіли з Туреччини до Москви, повернули назад через обмеження у "Внуково".