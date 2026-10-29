Дроны атаковали единственный в РФ химзавод, производящий важный компонент для бронежилетов

Додати як бажане джерело в Google

Ночью 29 октября в Башкортостане дроны атаковали химический завод, являющийся единственным в России производителем компонента для бронежилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые OSINT-каналы.

В российском Стерлитамаке после атаки беспилотников поднялся дым в районе Башкирской содовой компании. Она является единственным в РФ производителем компонента для производства бронезащитных материалов. Только там в России производят терефталоилхлорид. Это химическое соединение используется для создания синтетических баллистических волокон, прочных полимеров и арамидных материалов, в частности аналогов кевлара. Они необходимы для производства современных бронежилетов, шлемов и компонентов защиты военной техники и авиации. https://t.me/RBC_ua_news/210229 Завод уже атаковали дроны в конце августа.