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Дрони атакували АЗС в Орловській області РФ, - росЗМІ

Понеділок 27 травня 2024 05:47
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Дрони атакували АЗС в Орловській області РФ, - росЗМІ Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Російські ЗМІ пишуть, що БПЛА "впав" на паливно-заправну станцію у місті Лівни Орловської області, пошкодивши частину фасаду. Ще один дрон, як стверджують росіяни, теж "впав" на ту ж станцію, коли туди для усунення наслідків приїхали співробітники оперативних служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости і ASTRA.

За даними губернатора області Кличкова, сьогодні вранці нібито відбулася "масована атака" на Орловську область. В ході цієї атаки "відбулося падіння" БПЛА на територію паливно-заправної станції у м. Лівни.

Частина фасаду адміністративної будівлі, за словами губернатора, постраждала. На "локалізацію та усунення наслідків" прибули працівники оперативних служб та адміністрації міста.

Під час їхньої роботи на території АЗС нібито сталося "падіння" ще одного БПЛА. За попередніми даними губернатора, нібито загинув водій 8-ї обласної пожежної частини. Ще троє співробітників служб, за словами чиновника, постраждали. Ця інформація дозволяє припустити, що на АЗС спалахнула пожежа, хоча прямо російські ЗМІ про це не пишуть.

Оновлено о 06:45. ASTRA уточнює, що станція знаходиться на вулиці Фрунзе, поблизу Лівенської нафтобази.

Нагадаємо, 23 травня дрони атакували одну з військових частин РФ, розташованих у Краснодарському краї.

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