В ISW розповіли про атаку Ізраїлю в район авіабази РФ у Сирії

Зазначається, що на оприлюднених 3 жовтня кадрах видно пожежу і вторинні детонації вночі, ймовірно, біля авіабази Хмеймім.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини 3 жовтня заявив, що невідомі удари з безпілотників знищили склад боєприпасів, розташований неподалік від авіабази біля міста Джаблех. У Центрі стверджували, що удари невідомих безпілотників збіглися з присутністю ізраїльських військових літаків у цьому районі, та що сирійські та російські засоби ППО близько 40 хвилин намагалися збити ізраїльські ракети, що наближалися.

Пов'язаний з Кремлем відомий російський військовий блогер зазначив, що російські ППО були активовані. За його словами, іранські та сирійські сили використовували склад боєприпасів, а ізраїльські удари не були спрямовані безпосередньо на російську авіабазу Хмеймім.

В ISW зазначили, що не можуть підтвердити суб'єкт, відповідальний за удар по Латакії 3 жовтня.

В Інституті також нагадали, що спостерігали за ударом, що був нанесений ізраїльськими силами по вантажу зброї біля Джабле 9 липня після того, як іранська партія зброї прибула до сусіднього порту Латакії.

"Сирійські джерела стверджують, що сирійська ППО перехопила 17 імовірно ізраїльських ракет біля Джабле і Тартуса (на південь від Латакії), а також повідомляють про вибухи біля Тартуса 24 вересня, але причетні до цього суб'єкти і результат удару залишаються непідтвердженими", - йдеться у звіті ISW.