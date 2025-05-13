Дрони атакували асфальтобетонний завод окупантів у Луганську: що відомо

Дрони атакували асфальтобетонний завод у тимчасово окупованому Луганську. У результаті удару на території підприємства сталося загоряння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA .

За інформацією місцевих ЗМІ, двоє співробітників МНС загинули, ще двоє отримали поранення.

Згідно з даними ASTRA, атака була здійснена трьома ударними БПЛА. Перший удар спричинив пожежу на заводі, а через годину ще один дрон наніс додатковий удар по об'єкту.

"Через менш ніж за годину ще один безпілотник супротивника вдарив територією АБЗ. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до повідомлення "уряду" самопроголошеної "ЛНР", двоє рятувальників загинули, а двоє інших перебувають у лікарні з травмами.