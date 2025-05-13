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Дроны атаковали асфальтобетонный завод оккупантов в Луганске: что известно

Вторник 13 мая 2025 13:06
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Дроны атаковали асфальтобетонный завод оккупантов в Луганске: что известно Фото: Асфальтобетонный завод в Луганске атаковали дроны (GUmchs62)
Автор: Владислава Ткаченко

Дроны атаковали асфальтобетонный завод во временно оккупированном Луганске. В результате удара на территории предприятия произошло возгорание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

По информации местных СМИ, двое сотрудников МЧС погибли, еще двое получили ранения.

Согласно данным ASTRA, атака была осуществлена тремя ударными БПЛА. Первый удар вызвал пожар на заводе, а через час еще один дрон нанес дополнительный удар по объекту.

"Спустя менее чем через час еще один беспилотник противника ударил по территории АБЗ. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению "правительства" самопровозглашенной "ЛНР", двое спасателей погибли, а двое других находятся в больнице с травмами.

Атаки дронов на РФ

Напомним, что в ночь на 7 мая в России дроны атаковали ряд важных предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), которые специализируются на разработках современных систем вооружений и не только.

До этого, около 2:00, сообщалось, что ударные беспилотники атакуют Москву и Московскую область. В регионе фиксировалось якобы сбитие целей и падение обломков.

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Российская Федерация Атака дронов
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