Дроны атаковали асфальтобетонный завод оккупантов в Луганске: что известно
Дроны атаковали асфальтобетонный завод во временно оккупированном Луганске. В результате удара на территории предприятия произошло возгорание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
По информации местных СМИ, двое сотрудников МЧС погибли, еще двое получили ранения.
Согласно данным ASTRA, атака была осуществлена тремя ударными БПЛА. Первый удар вызвал пожар на заводе, а через час еще один дрон нанес дополнительный удар по объекту.
"Спустя менее чем через час еще один беспилотник противника ударил по территории АБЗ. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению "правительства" самопровозглашенной "ЛНР", двое спасателей погибли, а двое других находятся в больнице с травмами.
Атаки дронов на РФ
Напомним, что в ночь на 7 мая в России дроны атаковали ряд важных предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), которые специализируются на разработках современных систем вооружений и не только.
До этого, около 2:00, сообщалось, что ударные беспилотники атакуют Москву и Московскую область. В регионе фиксировалось якобы сбитие целей и падение обломков.
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