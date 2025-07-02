Дронами-перехоплювачами збито вже значно більше сотні "Шахедів", - Ігнат

За його словами, у майбутньому всі Сили оборони матимуть підрозділи, які збиватимуть ворожі безпілотники за допомогою дронів-перехоплювачів. Їх можуть об'єднати з мобільними вогневими групами, щоб максимально ефективно боротися з ворожими БПЛА.

Зокрема, такі підрозділи діятимуть у тилових містах, де розташовані стратегічні підприємства і потрібен захист цивільної інфраструктури.

"Насамперед вони працювали по розвідувальних дронах. Зараз уже оголошували, що ефективно деякі підрозділи справляються з "Шахедами". Уже була сотня збитих (Шахедів - ред.) кілька місяців тому. Я думаю, що вже більше значно, тому що цей напрямок розвивається", - розповів Ігнат.

Він уточнив, що є навіть такі безпілотники, які можуть діяти автономно - без допомоги оператора - і ефективно перехоплювати "Шахеди".