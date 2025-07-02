Дронами-перехоплювачами збито вже значно більше сотні "Шахедів", - Ігнат

Українські воїни активно використовують дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів". Таким методом збили значно більше сотні ворожих дронів-камікадзе.
Як передає РБК-Україна, про це в ефірі проекту "Донбас Реалії" заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, у майбутньому всі Сили оборони матимуть підрозділи, які збиватимуть ворожі безпілотники за допомогою дронів-перехоплювачів. Їх можуть об'єднати з мобільними вогневими групами, щоб максимально ефективно боротися з ворожими БПЛА.
Зокрема, такі підрозділи діятимуть у тилових містах, де розташовані стратегічні підприємства і потрібен захист цивільної інфраструктури.
"Насамперед вони працювали по розвідувальних дронах. Зараз уже оголошували, що ефективно деякі підрозділи справляються з "Шахедами". Уже була сотня збитих (Шахедів - ред.) кілька місяців тому. Я думаю, що вже більше значно, тому що цей напрямок розвивається", - розповів Ігнат.
Він уточнив, що є навіть такі безпілотники, які можуть діяти автономно - без допомоги оператора - і ефективно перехоплювати "Шахеди".
Нагадаємо, 18 травня Сили безпілотних систем ЗСУ написали, що українські воїни знищили першу сотню "Шахедів" за допомогою дронів-перехоплювачів.
Воїни також звернули увагу, що один дрон-перехоплювач коштує близько 5 000 доларів, а один "Шахед" - до 1 млн доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.