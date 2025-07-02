Дронами-перехватчиками сбито уже значительно больше сотни "Шахедов", - Игнат

По его словам, в будущем все Силы обороны будут иметь подразделения, которые будут сбивать вражеские беспилотники с помощью дронов-перехватчиков. Их могут объединить с мобильными огневыми группами, чтобы максимально эффективно бороться с вражескими БПЛА.

В частности, такие подразделения будут действовать в тыловых городах, где находятся стратегические предприятия и требуется защита гражданской инфраструктуры.

"В первую очередь они работали по разведывательным дронам. Сейчас уже объявляли, что эффективно некоторые подразделения справляются с "Шахедами". Уже была сотня сбитых ("Шахедов" - ред.) несколько месяцев назад. Я думаю, что уже больше значительно, потому что это направление развивается", - рассказал Игнат.

Он уточнил, что есть даже такие беспилотники, которые могут действовать автономно - без помощи оператора - и эффективно перехватывать "Шахеды".