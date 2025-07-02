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Дронами-перехватчиками сбито уже значительно больше сотни "Шахедов", - Игнат

Иллюстративное фото: украинские воины уничтожают "Шахеды" дронами-перехватчиками (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские воины активно используют дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов". Таким методом сбили значительно больше сотни вражеских дронов-камикадзе.

Как передает РБК-Украина, об этом в эфире проекта "Донбасс Реалии" заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в будущем все Силы обороны будут иметь подразделения, которые будут сбивать вражеские беспилотники с помощью дронов-перехватчиков. Их могут объединить с мобильными огневыми группами, чтобы максимально эффективно бороться с вражескими БПЛА.

В частности, такие подразделения будут действовать в тыловых городах, где находятся стратегические предприятия и требуется защита гражданской инфраструктуры.

"В первую очередь они работали по разведывательным дронам. Сейчас уже объявляли, что эффективно некоторые подразделения справляются с "Шахедами". Уже была сотня сбитых ("Шахедов" - ред.) несколько месяцев назад. Я думаю, что уже больше значительно, потому что это направление развивается", - рассказал Игнат. 

Он уточнил, что есть даже такие беспилотники, которые могут действовать автономно - без помощи оператора - и эффективно перехватывать "Шахеды".

Первая сотня сбитых "Шахедов"

Напомним, 18 мая Силы беспилотных систем ВСУ написали, что украинские воины уничтожили первую сотню "Шахедов" при помощи дронов-перехватчиков.

Воины также обратили внимание, что один дрон-перехватчик стоит около 5 000 долларов, а один "Шахед" - до 1 млн долларов.

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