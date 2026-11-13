Дрон влучив у багатоповерхівку в Рівному: є постраждалі, людей евакуюють

"Багатоповерхівка у Рівному стала ціллю ворожого безпілотника. Загорання сталося у двох квартирах. Усі служби на місці", - йдеться у пресс-службі ОДА.

Відомо, що міська влада готує людей на виселення з будинку.

Також, станом на третю годину ночі 13 листопада повідомлялось про шістьох постраждалих в результаті удару по багатоповерхівці. Серед них - двоє дітей.

У ОДА також показали фото обстріляного будинку.

Обстріл Вінниці

Окрім Рівного від обстрілу росіян постраждала Вінниця, де руйнування отримали приватні будинки. Місцева влада повідомила про одну поранену людину в результаті обстрілу.