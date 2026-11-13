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Дрон попал в многоэтажку в Ровно: есть пострадавшие, людей эвакуируют

03:00 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: многоэтажка в Ровно (Ровенская ОВА)

Ровно и область попали под обстрел российских дронов, в результате удара по областному центру зафиксировано попадание в многоэтажку. По состоянию на три часа пятницы шесть пострадавших, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ровенскую ОГА.

"Многоэтажка в Ровно стала целью вражеского беспилотника. Возгорание произошло в двух квартирах. Все службы на месте", - говорится в пресс-службе ОГА.

Известно, что городские власти готовят людей на выселение из дома.

Также, по состоянию на три часа ночи 13 ноября сообщалось о шести пострадавших в результате удара по многоэтажке. Среди них – двое детей.

В ОГА также показали фото обстрелянного дома.

Обстрел Винницы

Кроме Ровно от обстрелов россиян пострадала Винница, где разрушения получили частные дома. Местные власти сообщили об одном раненом человеке в результате обстрела.

Как известно, 20 октября РФ устроила атаку реактивным дроном по торговому центру в Ровно. Тогда вспыхнул пожар, сообщалось о трех раненых.

Еще мы писали об ударе РФ по ТРЦ в Ковеле на Волыни. В результате атаки возникли разрушения складских зданий.

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