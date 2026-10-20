Дрон вдарив по трасі Київ-Одеса: є загиблі та травмовані

Вранці 20 жовтня дрон вдарив по трасі Київ-Одеса. Унаслідок атаки є загиблі та травмовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка.
"Черговий удар ворога по мирних людях, які просто їхали на роботу, у своїх справах… Внаслідок атаки ворожого дрона у Фастівському районі на автодорозі Київ - Одеса горять автомобілі", - йдеться у заяві.
За інформацією ОВА, внаслідок атаки є загиблі та травмовані. Їхня кількість ще уточнюється.
"Попередньо, є загиблі та травмовані. За кожною такою новиною - людські життя, родини та біль. На місці працюють усі оперативні служби. Рух транспорту обмежений", - додав Ткаченко.
Оновлено. За даними прокуратури, загинуло троє людей. Ще четверо були поранені.
Удар стався у селищі Чабани, поблизу ТЦ.
Нагадаємо, вночі РФ атакувала Україну майже 200 дронами. Унаслідок атаки є майже 30 "прильотів".