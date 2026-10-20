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Дрон вдарив по трасі Київ-Одеса: є загиблі та травмовані

09:58 20.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: Київську область атакував дрон (gp.gov.ua)

Вранці 20 жовтня дрон вдарив по трасі Київ-Одеса. Унаслідок атаки є загиблі та травмовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка.

"Черговий удар ворога по мирних людях, які просто їхали на роботу, у своїх справах… Внаслідок атаки ворожого дрона у Фастівському районі на автодорозі Київ - Одеса горять автомобілі", - йдеться у заяві.

За інформацією ОВА, внаслідок атаки є загиблі та травмовані. Їхня кількість ще уточнюється.

"Попередньо, є загиблі та травмовані. За кожною такою новиною - людські життя, родини та біль. На місці працюють усі оперативні служби. Рух транспорту обмежений", - додав Ткаченко.

Оновлено. За даними прокуратури, загинуло троє людей. Ще четверо були поранені.

Удар стався у селищі Чабани, поблизу ТЦ.

Нагадаємо, вночі РФ атакувала Україну майже 200 дронами. Унаслідок атаки є майже 30 "прильотів".

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