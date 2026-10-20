Дрон ударил по трассе Киев-Одесса: есть погибшие и травмированые

"Очередной удар врага по мирным людям, которые просто ехали на работу, по своим делам… В результате атаки вражеского дрона в Фастовском районе на автодороге Киев - Одесса горят автомобили", - говорится в заявлении.

По информации ОВА, в результате атаки есть погибшие и травмированые. Их количество еще уточняется.

"Предварительно есть погибшие и травмированные. За каждой такой новостью - человеческие жизни, семьи и боль. На месте работают все оперативные службы. Движение транспорта ограничено", - добавил Ткаченко.

Обновлено. По данным прокуратуры, погибли три человека. Еще четверо были ранены.

Удар произошел в поселке Чабаны, вблизи ТЦ.