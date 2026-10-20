Дрон вдарив біля АЗС у Києві, є жертва і постраждалі

Нагадаємо, сьогодні вранці також ворог атакував автомобілі на трасі Київ-Одеса. Унаслідок атаки загинуло троє людей, є також і поранені.

Протягом цієї ночі РФ випустила по Україні 165 дронів, частину з них було збито. Атака триває.