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Дрон вдарив біля АЗС у Києві, є жертва і постраждалі

10:41 20.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: дрон влучив біля АЗС у Києві (Getty Images)

Уранці дрон РФ вдарив біля АЗС у Голосіївському районі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка.

"Падіння БпЛА в Голосіївському районі біля АЗС на межі з Київською областю. Одна людина загинула", - йдеться у заяві.

Загалом станом на зараз постраждало шестеро людей унаслідок цієї атаки ворога. П'ятеро із них були госпіталізовані.

На місці атаки працюють відповідні служби.

Нагадаємо, сьогодні вранці також ворог атакував автомобілі на трасі Київ-Одеса. Унаслідок атаки загинуло троє людей, є також і поранені.

Протягом цієї ночі РФ випустила по Україні 165 дронів, частину з них було збито. Атака триває.

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